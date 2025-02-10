CHP'den Trump'ın Gazze Planına Protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı protesto edildi.

Ankara Beşevler'de biraraya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan partililer, "Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenledi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu ve arsa gibi satılamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" açıklamasını "işgal girişimi" olarak niteleyen Erkol, "Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Yapılması gereken, insani dayanışma için harekete geçmek ve Gazze'nin Filistin vatanı olarak yeniden imarına destek olmaktır. Günlerce süren saldırılar sonucu yerle bir olmuş Gazze için işgal planı hazırlamak, yeni insani dramlar için kapı aralayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erkol, Filistin'in haklı davasında yanında olduklarının altını çizerek, "Gazze'yi işgal planını hep birlikte dayanışma ile bozacağız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. İşgale ve soykırıma hayır." dedi.

Yürüyüşe, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra CHP il ve ilçe örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yapılan basın açıklaması ve atılan sloganların ardından sona erdi.