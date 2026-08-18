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CHP'den TBMM Başkanı'na oda tahsisi tepkisi: 'Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına izin verdi'

CHP'den TBMM Başkanı'na oda tahsisi tepkisi: 'Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına izin verdi'
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YENİ Parti'nin kurulmasıyla ana muhalefet unvanını kaybeden CHP, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP'nin tarihsel olarak kullandığı grup odalarını YENİ Parti'ye tahsis etmesine tepki gösterdi. CHP'li kaynaklar, bu kararın nezaket kurallarına aykırı olduğunu ve 'arka kapı diplomasisini' çağrıştırdığını belirterek, TBMM Başkanı'nın 'evden giden damadın kapıyı sırtlamasına' izin verdiğini ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin CHP'li 91 milletvekilinin katılmasıyla kurulmasının ardından TBMM'de ana muhalefet partisi unvanını kaybeden CHP, YENİ Parti grubuna oda tahsisindeki tavrı nedeniyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tepki gösteriyor. YENİ Parti'ye CHP Grubu'nun yıllardır kullandığı odaları tahsis etmesine tepki gösteren CHP'li kaynaklar, "Meclis Başkanının CHP'nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı 'Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına' izin vermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti'nin kurulduktan sonra ana muhalefet partisi unvanını almasının ardından TBMM'nin Ana Binasında bulunan odaların yeniden tahsis edilmesine duyulan ihtiyaç üzerine TBMM'nin tatile girilmesinin ardından oda dağılımı yeniden belirlendi. Deniz Baykal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak kullandığı odanın YENİ Parti grubuna tahsis edilmesine CHP yönetimi tepki gösteriyor.

CHP'li kaynaklar, TBMM Başkanı'nın oda dağılımı yaparken asgari nezaket kurullarına uymadığını ileri sürerken, "CHP için önemli olan odalar, mevkiler, makamlar değil, içinde çalışan insanlar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynaklar, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP son genel seçimlerden milletin iradesiyle ikinci parti olarak çıkmıştır. CHP'nin kurumsal kimliği devam etmektedir. Ayrılan YENİ Parti'dir. Meclis Başkanının yetkisini kullanırken 'Milletvekili sayısı azaldığı için şu anda size ait olan alanı daraltmak durumundayız' diyerek, CHP Grup Yönetimine CHP'nin kullandığı hangi alanları muhafaza etmeyi tercih ettiklerini sormadan karar alması yanlıştır. Meclis Başkanının CHP'nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı 'Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına' izin vermiştir."

Kaynak: ANKA
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