CHP'den MEB Önünde Öğretmen Atamaları Eylemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP'li bazı milletvekilleri, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde yapılan oturma eylemine katıldı.

Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada, atanan öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, gelecek yıllarda yetişecek çocukların rol modeli olacaklarını söyledi.

Bakanlığın önünde eylem yapanların mağduriyet yaşadığını ve onların sesini duyurmak istediğini ifade eden Özçağdaş, "İstenildiği gibi mülakatlar olmadı. Sayın Bakan, 'torpil mi olmuş', 'kayırmacılık mı olmuş' gibi işi hafife alan söylemlerde bulundu. Sayın bakanın rakamlarına göre 1100, başka bazı bakanlık mensuplarına göre 1700, arkadaşlarımızın tespitlerine göre 2 bin civarında öğretmen mağdur durumda." dedi.

Her öğretmenin başka illerde başka mülakat grubu tarafından değerlendirildiğini belirten Özçağdaş, başkalarının hakkı yenmesin diye bazı mülakat gruplarının öğretmenlerin notlarını yuvarladıklarını ve bu sebeple çok yüksek notlar almadıklarını öne sürdü.

Bir puanla binlerce kişinin önüne geçildiğini söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Çok basit bir önerimiz var. Kaç kişi elendiyse yani 20 bin kontenjandan kaç kişi dışarıda kaldıysa, diyelim 1100, 1100 kişilik ek kontenjan verin. Bunu sadece KPSS sonuçlarıyla alın. Bütçe kanununa bir madde ekleyelim. Diyelim ki şu kadar sayıda öğretmen Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği branşlarda KPSS'yle alınır. Bu kanunu çıkaralım. Bir madde ve bütün bu öğretmenlerin sorunlarını ve gözyaşlarını giderelim."