Zeynel Emre'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya: "Epstein Dava Dosyalarında Adı Geçen Kişi ve Ağların Türkiye ile Bağlantıları Araştırılmış Mıdır?"

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Jeffrey Epstein dava dosyalarında yer alan iddialara ilişkin Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarına soru önergesi verdi. Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile bağlantıları araştırılmış mıdır? Bu kişilere ait Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları incelenmiş midir? Konuya ilişkin yürütülen adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dava dosyalarında yer alan iddialara ilişkin dört bakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile bağlantıları araştırılmış mıdır? Bu kişilere ait Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları incelenmiş midir? Konuya ilişkin yürütülen adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır? Güvenlik birimleri tarafından yapılan risk analizleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?"

"Çocukların bu tür suçlara karşı erken tespiti için özel bir izleme sistemi bulunmakta mıdır?"

Emre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan şu sorulara yanıt istedi:

"Uluslararası çocuk istismarı ve insan ticareti ağlarına karşı hangi koruyucu mekanizmalar uygulanmaktadır?"

Türkiye, bu suçlarla mücadelede hangi uluslararası iş birliklerini yürütmektedir?

Bakanlık kayıtlarında bu ağlarla bağlantılı vaka tespit edilmiş midir?"

"Denetim eksikliklerine ilişkin herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?"

Emre'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelttiği sorular da şöyle:

"Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin özel uçuşlar veya deniz araçlarıyla Türkiye'yi kullandığı tespit edilmiş midir?"

Özel jetler ve yatlara yönelik denetim mekanizmaları yeterli midir?

Havaalanları ve limanlarda bu kapsamda özel bir kontrol uygulanmakta mıdır?

Denetim eksikliklerine ilişkin herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?"

Emre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ise "Epstein dosyalarında adı geçen kişilere ilişkin Türkiye'de adli bir işlem yapılmış mıdır? Yabancı ülke makamlarından gelen adli yardımlaşma talepleri bulunmakta mıdır? Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında başlatılan soruşturmalar var mıdır? Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik bir planlama yapılmakta mıdır" sorularını yöneltti.