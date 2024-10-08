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CHP'den İsrail'in Deniz Harekatı Açıklaması

CHP'den İsrail'in Deniz Harekatı Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in denizden başlatmayı planladığı harekatın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Lübnan'daki görev alanıyla örtüştüğünü ve bu durumun Türkiye'nin bölgede bulunan savaş gemisi için ciddi bir güvenlik sorunu yaratabileceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in denizden başlatmayı planladığı harekat ile ilgili "İsrail'in harekat alanı olarak duyurduğu bölge, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Lübnan'da görev yaptığı sahayla örtüşüyor. İsrail'in saldırı planladığı yerde bizim de bir savaş gemimiz bulunuyor. Bu gelişme önemle takip edilmelidir çünkü ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in denizden başlatmayı planladığı harekat ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu açıklamasında, "İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı deniz harekatı başlatacağını açıklaması ve Lübnan açıklarında sivilleri denize yaklaşmamaları konusunda uyarması, önemli bir endişeyi gündeme getiriyor. İsrail'in harekat alanı olarak duyurduğu bölge, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Lübnan'da görev yaptığı sahayla örtüşüyor. İsrail'in saldırı planladığı yerde bizim de bir savaş gemimiz bulunuyor. Bu gelişme önemle takip edilmelidir çünkü ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor"  ifadelerine yer verdi.

BM'nin Lübnan açıklarında görev yapan Deniz Görev Grubu'nun etkinliğinin devam edip etmeyeceği ve Türk korvetinin bölgede görev yapmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bağcıoğlu, "Korvetimizin güvenliği ivedilikle sağlanmalı. Bölgede artan gerilim, denizdeki unsurlarımızın bekasını riske atabilir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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