Haberler

Özgür Özel'in Yeni Parti Açıklamasının Ardından CHP'den İlk İstifa Murat Bakan'dan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

( ANKARA ) - Özgür Özel'in TBMM'deki son grup toplantısında "yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasını yapmasının ardından CHP'den ilk istifa geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurdu.

Bakan videolu paylaşımında, çevirim içi olarak CHP üyeliğinden istifa etti ve şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye, kayınvalidem, kayınpederim üye…"

Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile nikah tazeledi

Fenerbahçe'de efsane isimle imzalar atıldı
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini öldürüp gömdükten sonra da durmamış! Dolandırıcılığın böylesi
Numan Kurtulmuş Dem Parti ile görüştü: İlk açıklama geldi

Numan Kurtulmuş Dem Parti ile görüştü: İlk açıklama geldi

Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek