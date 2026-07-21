Özgür Özel'in Yeni Parti Açıklamasının Ardından CHP'den İlk İstifa Murat Bakan'dan

( ANKARA ) - Özgür Özel'in TBMM'deki son grup toplantısında "yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasını yapmasının ardından CHP'den ilk istifa geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurdu.

Bakan videolu paylaşımında, çevirim içi olarak CHP üyeliğinden istifa etti ve şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye, kayınvalidem, kayınpederim üye…"

Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Kaynak: ANKA