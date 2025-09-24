CHP'den "filistin' E Destek" Mitingi.. Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Acilen Yarın Trump'tan Ateşkes Talep Edin

(İSTANBUL) - CHP'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlediği " Filistin'e Destek" mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yarın Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile toplantı yapacak. Kendisine Gazze ile ilgili tavsiyelerimiz var. Birinci olarak Trump'tan ateşkes talep edin acilen. Çünkü Trump 'dur' derse İsrail kolay kolay hareket edemez. İnsani yardım koridorlarının derhal açılmasını ve sürekli açık tutulmasını isteyin, İsrail'e karşı etkili yaptırımların başlatılmasını talep edin. Savaş suçları için yargı süreçlerini derhal işletin. İki devletli çözümden asla taviz vermeyin" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlediği " Filistin'e Destek" mitinginde konuştu. "Bu akşam burada gönlümüzdeki feryadı duyurmak için buradayız. Hep beraber Filistinli kardeşlerimiz için buradayız" diyerek sözlerine başlayan Babacan, "Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir. Gazze'de yaşanalar siyasetin konusu değil, insanlığın konusudur. Konu Filistin olunca parti ayrımı olmaksızın tüm Türkiye kenetlenir" dedi.

"Son 24 saate 58 Filistinli kardeşimiz daha katledildi"

Gazze'de son aylarda yaşanan İsrail saldırısı sonucu meydana gelen can kayıpları ve yıkımlar hakkında bilgi veren Babacan, "Gazze'de bugüne kadar son iki ayda tam 65 bin kişi katledildi. Bunların çoğu çocuk ve kadın. 167 bin kişi yaralandı. 2 milyon nüfusluk yer Gazze, burada oluyor bunlar. 102 bin yapı, 300 binden fazla ev yıkıldı. Sadece son 24 saatte 58 Filistinli kardeşimiz daha katledildi. Bunlar sadece rakam değil. Bunların her biri tek tek can. Yıkılan evlerin her biri tek tek bir yuva. Gazze'de insanlar aç bırakılarak ölüme terk ediliyor. Açlığı bir öldürme aracı olarak kullanıyor şu andaki Netenyahu hükümeti. Yiyecek kuyruğunda bekleyen kadınları,çocukları silahla tarıyor bu insafsızlar. Gazze'de yaşanan soykırım her gün büyüyor" şeklinde konuştu ve şunu söyledi:

"Henüz bir günlük bebekleri bombalarla katlediyorlar. Tüm bunların mümessili gözü dönmüş bir iktidar, bir İsrail iktidarı. Bu katiller ordusu yüzünden bugün bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda. İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ederken bir yandan Lübnan'a bir yandan da Suriye'ye saldırdı. Bir yandan Yemen'e saldırırken bir yandan da İran'ı vurdu."

Babacan'dan " Tayyip istifa " sloganlarına yanıt: Haksızlık, hukuksuzluk zülüm yapanlar elbet gider, endişeniz olmasın

Babacan, "Trump da 'ne yapacaksanız yapın, elinizi çabuk tutun' dedi. Hangi Trump? Erdoğan'ın dostu Trump" demesi üzerine mitinge katılan vatandaşlar yuhladı. Babacan ise "Bu yuhlar daha çok Trump'a gitsin" dedi. Mitinge katılanlar sonrasında "Tayyip istifa" sloganları attı. Babacan ise "Gidecekler arkadaşlar merak etmeyin. Er ya da geç gidecekler hiç şüpheniz olmasın. Haksızlık, hukuksuzluk zülüm yapanlar elbet gider, endişeniz olmasın" diye seslendi.

"Netenyahu'nun en büyük destekçisine siz nasıl olur da dostum dersiniz?"

Babacan, konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün Netenyahu'nun en büyük destekçisi Trump. Trump'ın desteği olmasa Netenyahu bu şımarıklığı, hoyratlığı yapabilir mi? Ben buradan iki lafın başı 'dostum Trump, dostum Trump' diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Netenyahu'nun en büyük destekçisine siz nasıl olur da dostum dersiniz? İnanın içim yanıyor içim. Alenen bir soykırımcının aleni desteğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı dostum diyemez, dememeli.

"Malezya ticareti durdurdu, bizim iktidar sadece izledi"

Uluslararası ilişkilerde, diplomasilerde yeri gelir düşmanınızla konuşursunuz ancak durduk yere şirinlik yaparsanız ülkenin itibarını yerle bir edersiniz. Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti dünyanın diğer ucunda, 'İsrail soykırım yapıyor' dedi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Daha sonra Meksika, Şili davaya taraf oldu, iktidar sadece izledi. Malezya ticareti durdurdu. Onunla da kalmadı, İsrail'e gidip gelen hiçbir gemi benim limanlarıma uğrayamaz' dedi. Malezya ta Güneydoğu Asya'nın ortasında bir ülke. Bizim iktidar sadece izledi. Mesele İsrail ise laf var eylem yok. Mesele Amerika ise laf da yok eylem de yok. Şu andaki iktidarın yaptığı bu. Yarın Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile toplantı yapacak. Kendisine Gazze ile ilgili tavsiyelerimiz var. Henüz vakit var, Amerika'da daha saat gündüz ki toplantı yarın. Birinci olarak Trump'tan ateşkes talep edin acilen çünkü Trump 'dur' derse İsrail kolay kolay hareket edemez. İnsani yardım koridorlarının derhal açılmasını ve sürekli açık tutulmasını isteyin. İsrail'e karşı etkili yaptırımların başlatılmasını talep edin. Savaş suçları için yargı süreçlerini derhal işletin. İki devletli çözümden asla taviz vermeyin.

"Gazze, bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir"

Bir kez daha altını çizelim. Gazze Gazzelilerindir. Gazze Gazzelilerindir. Gazze, bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir. Katliam emirlerini verenler hukuk karşısına çıkıp hesap verene kadar; Filistin davası devam edecek. Her biri teker teker yargılanıncaya değin; Filistin davası devam edecek. En tepedekilerden başlayıp, aşağıya doğru; yönetici kademelerinden, bürokratlara, subaylara varıncaya değin her biri teker teker yargılanacak."