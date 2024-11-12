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Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusunu soran gazeteciye tepki göstermesiyle ilgili CHP'den yorum geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Devlet Bahçeli'nin soruya bu kadar öfkeyle, bu kadar üsttenci bir üslupla yanıt vermesi gösteriyor ki, AKP-MHP ittifakında kriz bizim düşündüğümüzden daha da büyük." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrıyla siyasette yeni bir tartışma başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusuna sert tepki gösterdi. Bahçeli "Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN BAHÇELİ'YE TEPKİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, yaşanan olayın AK Parti ve MHP arasındaki krizin tahmin ettiklerinden daha büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?' sorusunu Devlet Bahçeli'ye yöneltemezsiniz. Çünkü Bahçeli beğenmediği soruya kızar, soruyu soran gazeteciyi de azarlar. Sayın Bahçeli, bilmelisiniz ki; basın bir milletin müşterek sesidir. Ancak siz müşterek sesleri değil, istediğiniz sesleri duymaya pek alıştınız. Gazeteci Hilal Köylü'nün herkesin merak ettiği bir soru sorması sizi neden bu kadar rahatsız etti?

"BAHÇELİ'YE GÖRE GAZETECİ DE EMİR ERİ OLMALIDIR"

Yoksa gerçekten Erdoğan'la farklı mı düşünüyorsunuz İmralı konusunda? Bahçeli'ye göre gazeteci de emir eri olmalıdır. Onlara göre bağımsız medya yasaklanmalı, istemedikleri soruları soran gazeteciler mesleği bırakmalıdır. Oysa gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kamu görevi, toplumun doğru bilgilenmesini sağlama sorumluluğudur.

"KRİZ BİZİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA DA BÜYÜK"

'Etki ajanlığı' düzenlemesine karşı çıkmak işte bunun için önemli. Çünkü medyası, muhalefeti, STK'sı, gençleri, emeklisi susturulan bir ülke hiçbir alanda refaha ve huzura ulaşamaz. Bu ülkenin daha çok demokrasiye, daha çok özgürlüğe, daha çok konuşmaya, daha çok doğru bilgiye ihtiyacı var. Sansüre, azara, kısıtlamaya, yasağa değil. Devlet Bahçeli'nin Hilal Köylü'nün sorusuna bu kadar öfkeyle, bu kadar üsttenci bir üslupla yanıt vermesi gösteriyor ki, AKP-MHP ittifakında kriz bizim düşündüğümüzden daha da büyük."

CHP'den Bahçeli'ye Tepki: 'Medya Bağımsız Olmalı'

Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıayhan kaya:

goy goycu ziplamış hemen ama sana burdan ekmek çıkmaz özgür efendi

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bir durun yahu , bakalım apoyu kodesten çıkarabilecek mi ?

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Sayin bahceli erdoganla asla gorus ayriligi yasamaz.cunku gorusu yok kasedi var.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

boş bir CHPDEM

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

Bahçeli'nin beyni sulanmış, derhal adli tıpa sevk edilmeli

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

bulmaca, bilmece gibi konusmasa, bu sorulara muatap olmaz..bir oyle bir boyle..

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