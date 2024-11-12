Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrıyla siyasette yeni bir tartışma başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusuna sert tepki gösterdi. Bahçeli "Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN BAHÇELİ'YE TEPKİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, yaşanan olayın AK Parti ve MHP arasındaki krizin tahmin ettiklerinden daha büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?' sorusunu Devlet Bahçeli'ye yöneltemezsiniz. Çünkü Bahçeli beğenmediği soruya kızar, soruyu soran gazeteciyi de azarlar. Sayın Bahçeli, bilmelisiniz ki; basın bir milletin müşterek sesidir. Ancak siz müşterek sesleri değil, istediğiniz sesleri duymaya pek alıştınız. Gazeteci Hilal Köylü'nün herkesin merak ettiği bir soru sorması sizi neden bu kadar rahatsız etti?

"BAHÇELİ'YE GÖRE GAZETECİ DE EMİR ERİ OLMALIDIR"

Yoksa gerçekten Erdoğan'la farklı mı düşünüyorsunuz İmralı konusunda? Bahçeli'ye göre gazeteci de emir eri olmalıdır. Onlara göre bağımsız medya yasaklanmalı, istemedikleri soruları soran gazeteciler mesleği bırakmalıdır. Oysa gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kamu görevi, toplumun doğru bilgilenmesini sağlama sorumluluğudur.

"KRİZ BİZİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA DA BÜYÜK"

'Etki ajanlığı' düzenlemesine karşı çıkmak işte bunun için önemli. Çünkü medyası, muhalefeti, STK'sı, gençleri, emeklisi susturulan bir ülke hiçbir alanda refaha ve huzura ulaşamaz. Bu ülkenin daha çok demokrasiye, daha çok özgürlüğe, daha çok konuşmaya, daha çok doğru bilgiye ihtiyacı var. Sansüre, azara, kısıtlamaya, yasağa değil. Devlet Bahçeli'nin Hilal Köylü'nün sorusuna bu kadar öfkeyle, bu kadar üsttenci bir üslupla yanıt vermesi gösteriyor ki, AKP-MHP ittifakında kriz bizim düşündüğümüzden daha da büyük."