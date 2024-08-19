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Ayağı kırılan Özgür Özel'le ilgili "Silahla vuruldu" iddiasına yalanlama: Hiç mi Allah'tan korkmadınız?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırılmasıyla ilgili, "Silahla vuruldu" iddialarına yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada zehir zemberek ifadeler kullanılarak, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah'tan korkmadınız" denildi. Özgür Özel, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili TBMM'deki Genel Kurul'a ayağındaki ortopedik destekle katılmıştı.

Ayağı kırılan CHP lideri Özgür Özel'le ilgili, "Silahla vuruldu" iddialarını CHP sert dille yalanladı. Açıklamada, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah'tan korkmadınız" denildi.

"ÖZEL, SİLAHLA VURULDU" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ayağını kırdı. Özel ciddi bir durum olmadığını belirtirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada, Özel'in silahla vurulduğu iddia edildi.

CHP'DEN YALANLAMA: HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMADINIZ?

İddiaya CHP'den yalanlama gecikmedi. Zehir zemberek ifadelerin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi: "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah'tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!"

CHP'den Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına yanıt

TBMM'YE AYAĞINDAKİ ORTOPEDİK DESTEK İLE KATILMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili TBMM'de gerçekleştirilen Genel Kurul'a ayağındaki ortopedik destek ile katılmıştı. Özgür Özel'in yürürken sendelediği görülmüştü.

CHP'den Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına yanıt

Kaynak: ANKA / Güncel

Abdurrahman Dilipak Özgür Özel Medya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

VATOZZ:

Ayağı kirilsaydi normal alçıda olurdu ve yürüyemezdi

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Zor Hayat:

Yürüyen merdivene ters bindiği için ayağı zedelenmiş

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Nurullah Aydın:

ŞARAPÇI EKO KEMAL İN ÖNÜNDEN MASAYI ALMIŞ.;)))

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Hek Tor:

@VATOZZ... Vatozlaşma, sen işin teknik yönünün ne kadar ilerlediğini bilmiyorsan alçıdan bahsedersin tabiii, hatta iki çubuk ile tülbentten bile... Ayrıca her kırık denilen kırık olmayıp çatlak da olabilir. Bazı çatlaklar gibi hani yani.

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Yiğido:

Kırık ayakla yürüyenide özgür özel de gördüm ben kırılan ayak kol her neyse alçı olur demekki sağlıkta devrim olmuş alçısızda tutuyormuş kırık gezip tozuluyormuş vay bee

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Hek Tor:

N'ooooldu, kumpas davalarının savcılarına laf söylemek kabahat mi? O savcılarrın en baştan ikincisi hapse girmemek için yurtdışına kaçmadı mı? İlk sıradaki hala burada.

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