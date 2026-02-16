16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! Hasbi Dede'ye ihraç istemi

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına sosyal medyadan gönderdiği mesajlar infiale neden olmuştu. Yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı, Hasbi Dede'nin görevinden de uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bunun akabinde de gözler CHP'ye çevrilmişti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Hasbi Dede, görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

YENİ BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Dede hakkında verilen kararın ardından Görele Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekilliği seçimi yapıldı. Buna göre seçimi CHP'li aday Aysel Uzun son turda kazandı.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE KİMDİR?

Giresun'un Görele ilçesinde 1983 yılında dünyaya gelen Hasbi Dede, eğitim hayatının tamamını doğup büyüdüğü ilçede sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Görele'de tamamlayan Dede, yükseköğrenimini Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde başarıyla bitirdi.

Meslek yaşamına spor camiasında adım atan Hasbi Dede, 2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. Hakemlik kariyerinin yanı sıra, 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini üstlenerek spor yönetimi alanında da aktif rol aldı.

Siyasi kariyerine 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olarak başlayan Dede, Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterilen Hasbi Dede, 4.393 oy alarak (%47,28) seçimi kazandı ve Görele Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Öte yandan Dede, 2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. sahibi olarak müteahhitlik faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.