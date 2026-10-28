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CHP, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Atatürk'ün sözüyle kutlama mesajı paylaştı

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CHP, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Atatürk'ün sözüyle kutlama mesajı paylaştı
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CHP, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda Atatürk'ün 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözüne yer verilerek '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' ifadesi kullanıldı.

(ANKARA) - CHP, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Partinin kutlamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözüne verilerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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