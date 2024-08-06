Üye Girişi
Haberler

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: Amasra Maden Faciası'nda Gerçek Sorumlular Yargılanana Kadar Adalet Arayışımız Sürecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 8'inci duruşması bugün görüldü. 4'ü tutuklu, 23 kişinin yargılandığı duruşma 1 Kasım'a ertelendi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 'Gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar adalet arayışımız sürecek' dedi.

(ANKARA) - Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 8'inci duruşması bugün görüldü. 4'ü tutuklu, 23 kişinin yargılandığı duruşma 1 Kasım'a ertelendi. Davaya ilişkin açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar adalet arayışımız sürecek" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde 43 madencinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın Bartın Adliyesi'nde mayıs ayında yapılan duruşmasında büyük tepki çeken bir ara karar verilmişti. Mahkeme, tutuklu 7 sanıktan 3'ünün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer 4 kişinin mevcut halinin de devamına hükmederek bilirkişi raporu istemiş duruşmayı 6 Ağustos'a ertelemişti. Bugün yapılan duruşmada bilirkişi raporunun henüz gelmemesi üzerine duruşma 1 Kasım 2024'e ertelendi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, davaya ilişkin şöyle konuştu:

"8. duruşma için Bartın Adliyesi'ndeyiz. 22 ay geçti yaklaşık 660 gün oldu. Adalet arayışımız devam ediyor. Amasra madeninde ve ailelerin yüreğinde, hepimizin yüreğinde yangın devam ediyor. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar adalet arayışımız sürecek. Çünkü tüm sorumlular yargılanmıyor. Faciadan tam 16 ay sonra TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı için ancak soruşturma izni verildi. Ama Enerji Bakanlığı'ndaki, Çalışma Bakanlığı'ndaki, TTK'daki bazı müfettişler ve yetkili kişiler için soruşturma izni dahi verilmedi. Neden korkuyorsunuz soruyorum? Soruşturma izni dahi verilmeyen, soruşturma izni almak için mahkemeye başvurulup izin alınan bu insanlar neden bu mahkemede yargılanamıyor. Soruşturulamıyor?

Sayıştay raporları, emniyet fezlekesi, bilirkişi ön inceleme raporlarında görülüyor ki bu kurumu denetlemekle yükümlü Enerji Bakanlığı yetkilileri soruşturulmalıdır. Soruşturmadan da yargılamadan da kaçırılmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Davanın da sürecin de takipçisiyiz. Bartın'da dört dönem milletvekilliği yapmış, şu anda da adaletin başında olması gereken kişi sorumluların kaçırılmasına göz yummamalıdır. Soruşturma izinleri verilmez, bu izinler yargı yoluyla alınmaya çalışılırken buna kalbini, gözünü, kulağını, vicdanını kapatmamalıdır.

"Bu cinayetten sorumlu olan herkes hesap verecek"

Tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar şehit ailelerimiz ile birlikte bu davanın takipçisiyiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Susturulmaya çalışan, baskı gören tüm ailelerimizin yanındayız. Bu facia unutturulamaz çünkü bu bir kaza değil cinayettir, bu bir katliamdır. Her zaman söylüyoruz, öngörülebilir ve önlenebilir her kaza cinayettir. Bu cinayetten sorumlu olan herkes adliyede hesap verecektir. Kimse bu adliyeden kaçırılamayacak, buna asla müsaade etmeyeceğiz.

ATİM yangın devam ettiği için ocak açılamaz dediyse de Maden Mühendisleri Odası'nın bugün sunduğu kapsamlı raporla maden ocağının açılabileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Mayıs ayında yapılan duruşmada da bunu dile getiren, facianın nedenlerinin ortaya çıkması için madenin açılması gerektiğini belirten uzman kişilerin beyanları doğrultusunda mahkeme heyeti bilirkişi raporu talep etmişti. Buna ilişkin bilirkişi raporu henüz gelmedi. Teknik kişilerin raporları ocağın açılabileceğini, delillerin ortadan kalkmadan derhal inceleme yapılarak facianın nedenlerinin kesinlik kazanacağına işaret ediyor. Biz yargılamanın olası kast ile yapılması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bunu gerektirecek delillerde maden ocağında gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Teknik kişilerin raporları ile açıkça ortaya konulan ihmallere rağmen bu davanın sorumlularını adaletten kaçırmak, davayı sündürmek gibi bir baskıya izin vermeyeceğiz"

Kaynak: ANKA / Güncel

Aysu Bankoğlu Milletvekili Amasra Bartın Yargı Maden Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
title