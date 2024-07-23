Üye Girişi
Haberler

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Basın Bayramını Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada basının özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, basın emekçilerinin haklarını savundu.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Basın özgür olmadan hiç kimse özgür olmaz. İktidarın sözcülüğünü yapan değil, halkın haber alma hakkını savunan, haber yazdığı için cezaevinde olan, kalemini satmayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bülbül, şunları kaydetti:

"114 yıl önce 24 Temmuz 1908 yılında basında sansür kaldırılarak Basın Bayramı ilan edildi. Bugün Türkiye'de halkın haber hakkını savunmak için görevini yapan gazeteciler, iktidar tarafından sansür ve otosansüre maruz kalmaktadır. Medyanın yüzde 95'ini ele geçiren iktidar doğruları yazmak ve söylemek isteyen gazetecileri yargı sopasıyla tehdit etmektedir. Medyayı, kendi iktidarının propagandasını yapmak amacıyla kullanmaktadır. İktidarın savunuculuğunu yapan RTÜK, her fırsatta televizyon kanallarına ceza yağdırmakta, Basın İlan Kurumu ilanları kesmekle meşgul olmaktadır. Tek adamın atamasıyla İletişim Başkanlığı görevine getirilen Fahrettin Altun, gazetecilere, yayın organlarına aba altından sopa göstermektedir. 'Sansür kaldırıldı' diye kutlanan bu bayramda, gazeteciler iktidarın kötü uygulamaları nedeniyle sansürün gölgesi altında kaldıklarını söylemektedir. AKP iktidarı, görevi kamuoyunu bilgilendirmek, halkın haber almasını sağlamak olan basın mensuplarını engellemek için elinden geleni yapmaktadır.

"Gazeteciler, şiddete ve ters kelepçeye maruz kalıyor"

Gece gündüz demeden sahada ve masada halkın haber alma hakkı için çabalayan gazeteciler, şiddete ve ters kelepçeye maruz kalmaktadır. Baskı ve şiddet sarmalı her geçen gün hızla büyümektedir. Onlarca basın emekçisi haksız, hukuksuz şekilde hapse atılmakta, binlerce gazetecinin gerekçesiz şekilde basın kartları iptal edilmektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye 180 ülke içerisinde 158. sıradadır. Türkiye, medya özgürlüğü durumu itibarıyla 'Çok vahim' kategorisinde yer almaktadır.

"Bu topraklarda baskıya, sansüre izin vermeyeceğiz"

AKP iktidarı, yeni sansür yöntemleri icat ederek sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasasını onaylamıştır. 'Etki Ajanlığı' gibi bir maddeyi aylarca tartıştırarak, sansür baskısından geri adım atmayacağını ortaya koymuştur. Ancak unutulmamalıdır ki bu topraklarda baskıya, sansüre izin vermeyeceğiz. Basın özgür olmadan hiç kimse özgür olmaz. İktidarın sözcülüğünü yapan değil, halkın haber alma hakkını savunan, haber yazdığı için cezaevinde olan, kalemini satmayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım."

Kaynak: ANKA / Güncel

Süleyman Bülbül Milletvekili Aydın İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title