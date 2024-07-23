CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Basın Bayramını Kutladı

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Basın özgür olmadan hiç kimse özgür olmaz. İktidarın sözcülüğünü yapan değil, halkın haber alma hakkını savunan, haber yazdığı için cezaevinde olan, kalemini satmayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bülbül, şunları kaydetti:

"114 yıl önce 24 Temmuz 1908 yılında basında sansür kaldırılarak Basın Bayramı ilan edildi. Bugün Türkiye'de halkın haber hakkını savunmak için görevini yapan gazeteciler, iktidar tarafından sansür ve otosansüre maruz kalmaktadır. Medyanın yüzde 95'ini ele geçiren iktidar doğruları yazmak ve söylemek isteyen gazetecileri yargı sopasıyla tehdit etmektedir. Medyayı, kendi iktidarının propagandasını yapmak amacıyla kullanmaktadır. İktidarın savunuculuğunu yapan RTÜK, her fırsatta televizyon kanallarına ceza yağdırmakta, Basın İlan Kurumu ilanları kesmekle meşgul olmaktadır. Tek adamın atamasıyla İletişim Başkanlığı görevine getirilen Fahrettin Altun, gazetecilere, yayın organlarına aba altından sopa göstermektedir. 'Sansür kaldırıldı' diye kutlanan bu bayramda, gazeteciler iktidarın kötü uygulamaları nedeniyle sansürün gölgesi altında kaldıklarını söylemektedir. AKP iktidarı, görevi kamuoyunu bilgilendirmek, halkın haber almasını sağlamak olan basın mensuplarını engellemek için elinden geleni yapmaktadır.

"Gazeteciler, şiddete ve ters kelepçeye maruz kalıyor"

Gece gündüz demeden sahada ve masada halkın haber alma hakkı için çabalayan gazeteciler, şiddete ve ters kelepçeye maruz kalmaktadır. Baskı ve şiddet sarmalı her geçen gün hızla büyümektedir. Onlarca basın emekçisi haksız, hukuksuz şekilde hapse atılmakta, binlerce gazetecinin gerekçesiz şekilde basın kartları iptal edilmektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye 180 ülke içerisinde 158. sıradadır. Türkiye, medya özgürlüğü durumu itibarıyla 'Çok vahim' kategorisinde yer almaktadır.

"Bu topraklarda baskıya, sansüre izin vermeyeceğiz"

AKP iktidarı, yeni sansür yöntemleri icat ederek sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasasını onaylamıştır. 'Etki Ajanlığı' gibi bir maddeyi aylarca tartıştırarak, sansür baskısından geri adım atmayacağını ortaya koymuştur. Ancak unutulmamalıdır ki bu topraklarda baskıya, sansüre izin vermeyeceğiz. Basın özgür olmadan hiç kimse özgür olmaz. İktidarın sözcülüğünü yapan değil, halkın haber alma hakkını savunan, haber yazdığı için cezaevinde olan, kalemini satmayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım."