Antalya'da, CHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programa, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem ve Aliye Coşar'ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

İl Başkanı Kamacı, yaptığı konuşmada, bayramların insanların arasındaki dayanışma kültürünü güçlendirdiğini söyledi.

Dini bayramları olan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın yanında diğer bayramların da insanların dayanışma kültürünü arttırdığını belirten Kamacı, "Bu anlamda parti yöneticilerimiz ve üyelerimizle bir araya geldik. Biz yıllardan beridir bayramlaşmayı arife günü yaparız ki herkes bayramın 1. ve 2. gününü aileleriyle, sevdikleriyle geçirsin isteriz." dedi.