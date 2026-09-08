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CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım: "Genel Başkanımızın önderliğinde 9 Eylül sabahı saat 09.30'da Aslanlı Yol'da buluşuyoruz”

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım: 'Genel Başkanımızın önderliğinde 9 Eylül sabahı saat 09.30'da Aslanlı Yol'da buluşuyoruz”
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CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 9 Eylül sabahı saat 09.30'da Aslanlı Yol'da buluşuyoruz. Tüm halkımızı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 9 Eylül sabahı saat 09.30'da Aslanlı Yol'da buluşuyoruz. Tüm halkımızı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın yapılacak Anıtkabir ziyaretine katılım çağrısı yaptı. Fahri Yıldırım şunları kaydetti:

"Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma yoludur. Bugünlerde ' Cumhuriyet Halk Partisi kapansın' diyen; kalemini satmış, paralı yapının emrine girmiş gazetecilere buradan bir kere daha sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi son kaledir, ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi sonsuza kadar yaşayacaktır. Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde, Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 9 Eylül sabahı saat 09.30'da Aslanlı Yol'da buluşuyoruz. Tüm halkımızı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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