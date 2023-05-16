Chp, 5 Ülkede Oy Verme Süresinin 2 Güne İndirilmesine İtiraz Etti.

CHP, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy verme süresinin beş günden iki güne düşürülmesine itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Esas olan, seçmenin oy kullanmasını, iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmemiz gerekir. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Onun için bu konuda bir başvuru yaptık…Yurt dışı seçmenler tüm planlarını bu kararlara gör yapıyorlar. 16 Mart tarihli genelge ve kararlar uyarınca, seçimin ikinci tura kalması durumunda insanlar, seçmenler, oy kullanacakları tarihe göre planlamalarını yaptılar” dedi.

CHP, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme süresinin beş günden iki güne düşürülmesine itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Esas olan, seçmenin oy kullanmasını, iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmemiz gerekir. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Onun için bu konuda bir başvuru yaptık…Yurt dışı seçmenler tüm planlarını bu kararlara gör yapıyorlar. 16 Mart tarihli genelge ve kararlar uyarınca, seçimin ikinci tura kalması durumunda insanlar, seçmenler, oy kullanacakları tarihe göre planlamalarını yaptılar" dedi.

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme süresini beş günden iki güne düşüren kararına itiraz ettiklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, bugün YSK'ye giderek itiraz dilekçesini iletti. Muharrem Erkek, daha sonra YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ"

"Başvurumuz, yurt dışı seçmenlerimizin oy kullanma tarihleriyle ilgili. Bildiğiniz üzere maç devam ediyor, bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce Yüksek Seçim Kurulu'muzun 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca, ikinci tura kalması durumunda ki kaldı, yurt dışındaki ülkelerdeki oy kullanma tarihleri belirlenmişti. Örneğin Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, Avusturalya'da, bu ülkelerde 20-24 Mayıs, beş gün olarak belirlenmişti. Dün akşam alınan bir kararla, belli gerekçelerle bu 20-21 Mayıs, yani iki güne indiriliyor. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar, kıtaların durumuna göre.

"ESAS OLAN, SEÇMENİN OY KULLANMASINI, İRADESİNİ TECELLİ ETTİRMESİNİ SAĞLAMAKTIR. DARALTMAK DEĞİL, GENİŞLETMEMİZ GEREKİR"

Burada esas olan, seçmenin oy kullanmasını, iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmemiz gerekir. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Onun için bu konuda bir başvuru yaptık. Özellikle Amerika, Kanada gibi ülkelerde ulaşımı, başka şeyleri düşündüğünüzde biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz. Çünkü yurt dışı seçmenler de tüm planlarını bu kararlara gör yapıyorlar. 16 Mart tarihli genelge ve kararlar uyarınca, seçimin ikinci tura kalması durumunda insanlar, seçmenler, oy kullanacakları tarihe göre planlamalarını yaptılar. Onun için bekleyeceğiz. Ben, en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Maç devam ediyor, maç bitmedi. İlk maçın kazanını da yok. Önemli olan, seçmenin iradesine hepimizin sahip çıkmasıdır, milli iradenin tecelli etmesidir."