Chongqing-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin 10.000'inci Seferi Almanya'ya Ulaştı

DUISBURG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden 23 Haziran'da hareket eden ve elektronik ürünler, mekanik parçalar ve günlük ihtiyaçlarla dolu bir yük treni Pazartesi günü Almanya'nın Duisburg kentine ulaştı. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin (Chongqing) işlettiği Çin-Avrupa yük trenleri tarafından 10.000'inci yolculuk gerçekleştirildi ve bu Çin'de türünün ilk örneği oldu. Çin'in Düsseldorf Başkonsolosu Du Chunguo, Duisburg Belediye Başkanlığı'nın Çin ile ilişkilerden sorumlu komisyon üyesi Markus Teuber ve Duisport CEO'su Markus Bangen Pazartesi öğleden sonra Duisburg'da düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Du, karşılama konuşmasında bunun, Çin-Avrupa yük treni hizmetleri için bir kilometre taşı ve Avrasya'daki yeni ortak kalkınma yolculuğu için bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Bu yıl, Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü. Du, 50 yıl önce iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 300 milyon ABD dolarının altında olduğunu belirterek, "şimdi bu hedefi tutturmak ortalama 12 saat sürüyor" dedi. Markus Bangen ise Almanya ve Çin'in kapsamlı ekonomik işbirliğine sahip olduğunu ve son 50 yılda iki ülke arasında iki tarafa da yarar getiren başarılı bir işbirliği sergilendiğini söyledi. Bangen, "Gelecekte daha fazla işbirliği için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ndeki Tuanjiecun İstasyonu'nda hareket etmeye hazır bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Almanya'nın batısında bulunan Duisburg, Ren ve Ruhr nehirlerinin iki yakasına yayılmış bir şehir. Çin-Avrupa yük trenlerinin uğrak noktalarından biri olan Duisburg, Avrupa'nın diğer bölgelerine daha kısa sürede ulaşan bir aktarma merkezi işlevi görüyor. Bu yılın başlarında Xinhua ile bir söyleşi gerçekleştiren Markus Teuber, Çin ile Duisburg arasında hızlı bir bağlantıya sahip olmanın "büyük bir avantaj" olduğunu söylemişti.

Aynı röportajda, "Tabii son 10 yılda bunun anlamı genişledi" diye konuşan Teuber, "Haftada 60 tren (gelmesi) liman ve şehir için önemliydi çünkü birçok Çinli şirket; e-ticaret, lojistik ve terminal gibi alanlarda Duisburg'a yatırım yapmaya karar verdi" dedi. Mart 2011'de başlatılan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing), akıllı terminaller, bütün halindeki araçlar, otomobil parçaları ve ilaçlara kadar toplam değeri 400 milyar yuanı (yaklaşık 60 milyar ABD doları) aşan 1000'den fazla ürün çeşidinin taşınmasını sağladı. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) şu anda Asya ve Avrupa'da yaklaşık 100 şehre ulaşan 40 civarında güzergahta çalışıyor. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, 2021'de sefer sayısı 15.000'e ulaşan Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, güvenli ve sorunsuz operasyonlarıyla hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen Çin-Avrupa yük trenlerinin 10.000'inci seferini gerçekleştiren bir kargo treni, Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Tuanjiecun İstasyonu'nda hareket etmek için beklerken görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Xinhua / Güncel