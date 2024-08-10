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MEB'in resti çektiği 2 okulla ilgili karar verildi: Türk öğrenci kaydı yapılmayacak

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'de eğitim veren ancak Fransa müfredatı uygulanan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarına işlem yapılacağını açıklamıştı. Alınan karara göre; yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar bu okullara yeni Türk öğrenci kabul edilmeyecek. Mevcut Türk öğrencilere özel dersler bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerce verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024'ten itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceğini, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, Anayasa gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü, okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümlerin ilgili kanunlarla düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki, "Eğitimde gözetim ve denetim görevinin Milli Eğitim Bakanlığı" uhdesinde olduğu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ndaki "Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiği" hükümlerine dikkati çekildi.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümlerin yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkede faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okulun, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır."

MÜZAKEREDE KARARA BAĞLANAN NOKTALAR

Son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara dikkati çekilen açıklamada, bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan müzakerelerde uzlaşılan noktalara ilişkin şu bilgiler verildi:

  • " Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin 'Türkçe' öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.
  • Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.
  • 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.
  • Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde 'Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya' dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir."
Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Charles de Gaulle Türkiye Fransa Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

sade vatandaş:

şimdi ne değişti akıllarına bu geldi yıllarca bu şekil eğitim yapmalarına neden göz yumulmuştu

78
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Murat Celik:

Helal olsun bakalım sonuna kadar destekliyoruz seni

39
25
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Doğruya doğru:

yeni yönetmelikle o kadar deprem bölgesindeki lise öğrencisini sınıfta bıraktınız sizleri kınıyorum deprem bölgesinde çocukların geçirdiği tramvayı hesap edemeyen milli eğitim boş işlerle uğraşıyor

30
18
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Mustafa Gözüaçık:

Bütün kuşlar bitti. Leylek kaldı.

27
14
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Taş:

Bu neki daha ne okullar ne kolejler var Türkiye de, siyonist yahudilerin bile kendi eğitim verdiği yerler var, bunların hepsi gündem değiştirme

13
9
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Ali Tokgöz:

Bu arada Chp den bi kınama bekliyoruz.Çok geç kaldılar.Hükümet ne yaparsa en büyük itiraz CHP den geliyor.

7
7
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Hayri:

Tabelaları başına imam hatip ekletin direk düzelir bunların eğitimide, robert kolej imam hatip lisesi olur mesela

4
7
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Oguz Kaan Taşdemir:

Waaawww Bi yerden başlamak gerekiyordu bu fransızlara, artık akıllanırlar

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