Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa köşkü ve çiftlik kalıntılarında yapılan kazılarda, yapı kompleksine ait duvarlar ve diğer yapısal öğeler açığa çıkarıldı. Çalışmalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülüyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait olduğu belirlenen köşk ve çiftlik kalıntılarında yürütülen kazı çalışmalarında yapı kompleksine ait duvarlar, avlu ve müştemilat bölümleri açığa çıkarıldı.

Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'ne ait köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor. Bilimsel sorumluluğunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Uysal'ın yürüttüğü, Troya Müzesi uzmanlarından oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Çanakkale Valiliği'nin destekleriyle kasım ayı başında başlatıldı. Restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmalarında, köşkün halihazırda korunmuş olan gözetleme kulesinin güneyinde yer alan plankarelerde kazı faaliyetleri sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarda yapı kompleksine ait duvarlar, doğuda yer alan çevre duvarının tamamı ile kule önünde bulunan tonozlu yapı açığa çıkarıldı. Kazılarda ayrıca mekanlar, taş döşeli yürüme yolları, Osmanlı dönemine ait seramik parçaları, demir aksamlar, ithal seramikler, sikkeler, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari parçalar ortaya çıkarıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Toraman, kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Ali Osman Uysal'dan bilgi aldı.

'GELECEK NESİLLERE AKTARMAK SORUMLULUĞUMUZ'

Osmanlı'nın son dönem kaptan-ı deryalarından Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın bölgeyle yakından ilgilendiğini belirten Vali Toraman, "Zamanın yıpratıcı etkisi ve ilgisizlik nedeniyle bu kompleks yapı tahrip olmuş. Elimizdeki en önemli parça kule ya da köşk olarak tabir edilen yapı. Bu eserleri korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuz. Bu kapsamda, külliyenin yalnızca kuleden ibaret olmadığını dikkate alarak kazı çalışması başlattık" dedi.

'DAHA KAZILACAK ALANLAR VAR'

Kazıların Troya Müzesi Müdürlüğü nezaretinde yürütüldüğünü ifade eden Vali Toraman, "Bu sene köşkün etrafında yoğun bir çalışma yapıldı. Çiftliğin avlusu ve müştemilatları açığa çıkarıldı. Daha kazılacak alanlar var. Önümüzdeki yıl çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Çanakkale'nin Türk denizcilik tarihine katkısının bir göstergesi olan bu eseri korumak ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir" diye konuştu.

