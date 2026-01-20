Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile güvenlik işbirliğini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi İçişleri Bakanı Bin Suud'u başkent Cezayir'de kabul etti.

Haberde, Suudi Bakan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, iki tarafın ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanındaki işbirliğini artırmanın yollarını değerlendirdiği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı da Tebbun'un Suudi Arabistanlı Bakan Bin Suud'u kabul ettiğini açıklayarak görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüleri yayımladı.

Açıklamada, toplantıya Cezayir tarafından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bualam Bualam ile İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanı Said Saiud'un da katıldığı ifade edildi.