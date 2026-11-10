Cezayir, Mısır ve Pakistan'dan medya temsilcileri Xi'an'da çeşitli noktaları gezdi

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Xİ'AN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 2026 Kuşak ve Yol Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği Forumu ve 4. İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'na Cezayir, Mısır, Pakistan ve diğer ülkelerden medya temsilcileri katıldı.

Temsilciler pazar ve pazartesi günleri Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen gezi programı kapsamında çeşitli noktaları ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua