Cezayir'de 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' Gösterimi

Cezayir'de düzenlenen MIKTA Film Festivali kapsamında çocuklara Türk yapımı animasyon filmi " Rafadan Tayfa : Dehliz Macerası" izletildi.

Festival kapsamındaki film gösterimi, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildi.

Gösterime Büyükelçi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ve eşi Birsen Küçükyılmaz da katılarak çocuklara eşlik etti.

Animasyon sinemasının sevilen kahramanlarının yer aldığı film, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterimin sonunda Cezayirli çocuklar, Büyükelçi Küçükyılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
