Cezayir'de Hat ve Ebru Sanatı Eğitim Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Riyas Cezayir Kurumu işbirliğinde düzenlenen hat ve ebru sanatı eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi.

Başkent Cezayir'in önemli tarihi yapılarından biri olan ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Hüseyin Dayı Sarayı'nda gerçekleştirilen programda 21 kişi hat sanatı, 85 kişi de ebru sanatı eğitimi aldı.

Türkiye'den hattat Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner'in eğitmen olarak görev aldığı 10 günlük program, Cezayirli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Sertifika törenine, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri, güzel sanatlar fakültesi öğretim görevlileri, ebru ve hat eğitimi alan Cezayirli öğrenciler, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Büyükelçi Küçükyılmaz, "Türk ve Cezayir halkları uzun ve köklü bir ortak tarihe sahiptir. Şu anda bulunduğumuz mekan da bunun en önemli şahitlerinden biridir. Bu tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesi çok manidardır." dedi.

Küçükyılmaz, Cezayirli gençlerin ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği faaliyetin bu tarihi mekanda yapılması için gereken kolaylıkları gösteren Kültür Bakanlığı yetkililerine ve programı düzenleyen TİKA ve Riyas Cezayir Kurumu yetkililerine teşekkür etti.

Riyas Cezayir Kurumu adına konuşma yapan Samiya Kadrin de programdan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Program, serginin gezilmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.