Üye Girişi
Haberler

Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yapılan erken seçimlerde yüzde 94,65 oy oranıyla cumhurbaşkanlığını kazandı. Tebbun, bir dönem daha görevine devam edecek.

Cezayir erken seçimlere gitti. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun yüzde 94,65 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI YENİDEN SEÇİLDİ

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, düzenlediği basın toplantısında Tebbun'un oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Cezayir'deki İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını açıklayan Şerefi, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla son sırada yer aldığını kaydetti. Şerefi, seçimlere katılım oranını ise yüzde 48 açıklamıştı.

Cezayir'de mevcut lider Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildiCezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

CEZAYİR'DE SEÇİM SÜRECİ

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdülmecid Politika Cezayir Güncel Dünya

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elif Ba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne? Doğan Kızılateş kimdir? Şehit Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş kaç yaşında, memleketi neresi? Orhan Burak Büyükçaylı kimdir? Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı kaç yaşında, memleketi neresi? Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Mehmet Aykanat kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat kaç yaşında, memleketi neresi? Narin otopsi sonucu ne? Narin nasıl öldürülmüş? Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi? Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir? Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı?
title