Cezayir, BMGK'nin MINURSO kararını Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkına darbe saydı

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Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini yenilememesinin, Sahra halkının "kendi kaderini tayin" hakkını zayıflattığını savundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Sahra'da MINURSO'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılmamasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

BMGK'ye sunulan karar tasarısının Fas lehine taraflı olduğu ve Polisario Cephesi'nin aleyhine hükümler içerdiği savunulan açıklamada, tasarıda yapılan değişikliklere rağmen Fas'ın Batı Sahra için önerdiği özerklik planının müzakerelerin tek temeli olarak kabul edildiği, bu yaklaşımın Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını işlevsiz hale getirdiği ve müzakere seçeneklerini kısıtladığı ifade edildi.

Cezayir Dışişleri Bakanının oylama öncesinde BMGK üyelerine mektuplar göndererek karar tasarısının bölgesel fiili durumu pekiştirme ve işgali meşrulaştırma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, MINURSO'nun adındaki "referandum" kelimesine karşılık gelen "R" harfinin çıkarılmasının da endişe verici bir siyasi mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, bu değişikliğin Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkıyla tarihsel olarak bağlantılı referandum seçeneğini baştan dışladığı savunuldu.

Polisario Cephesi'nin Sahra halkının yegane ve meşru temsilcisi olarak tanınmasına rağmen karar tasarısının cepheyi çatışmanın çözümüne yönelik görüşlerini müzakerelere sunma imkanından mahrum bıraktığı ileri sürülen açıklamada, Batı Sahra meselesinin bir sömürgeden kurtulma sorunu olmaktan çıkarılarak insani bir meseleye dönüştürülmek istendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Cezayir hükümetinin, BM Şartı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alan adil, kalıcı ve taraflarca kabul edilebilir siyasi çözümden yana olduğu vurgulandı.

BMGK'de, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören karar tasarısı Rusya'nın vetosuna takılmıştı.

Fas Kraliyet Divanı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MINURSO 35 yıl süren bir sayfaydı ve şimdi kapandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.

Kaynak: AA