Cezaevinin köylerine yapılması için 35 milyonluk araziyi bağışlamak istiyorlar

Kentte Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan kampüs tipi cezaevi infaz kurumu projesinde yer tahsisi süreci sürüyor. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü halkı, cezaevinin köylerine yapılması için bedelsiz arazi teklifinde bulundu. Salyazı köyü muhtarı Nurettin Karakoç ve köylüler, yaklaşık 35 milyon lira bedelli 200 dönümlük arazinin, proje kapsamında devlete hibe etmeye hazır olduklarını duyurdu. Bağışlayacakları arazinin, bölgede yapımı süren Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'na 3 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten köylüler, cezaevinin yapılması halinde bin nüfusa sahip köylerinin hareketlilik kazanacağını söyledi.

'200 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ VERMEYE HAZIRIZ'

Muhtar Nurettin Karakoç, arazi için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Muhtarlık olarak bizler Gümüşhane'ye yapılacak olan cezaevi için 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız. Burası havalimanına yaklaşık 3 kilometre mesafede. Çocukluğumda Salyazı köyü çok canlıydı. Eskisi gibi burada bir canlılık olsun istedim. Bayburt'a sınır bir yer. Bizler de bu sınırı kalkındırmak ve güçlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla cezaevi buraya yapılırsa bölge kalkınmış olacaktır. Dışarıdan insanlar geldiğinde, yaz aylarında Salyazı'nın bin olan nüfusu 24 bine çıkıyor. İnsanlar sürekli kırsala, kendi köylerine gelmek ve yerleşmek istiyorlar. Burada ekonomik olarak bir hareketlilik olursa bu bölge daha çok tercih edilecek. Cezaevi ve havalimanıyla birlikte Salyazı'nın eski günlerine kavuşacağına inanıyorum. Bu verdiğimiz arazinin değeri 35 milyon civarında. Devletimize de fazla bir yük olmayacaktır. İnanıyorum ki devletimiz de bunu göz ardı etmeyecek ve bu proje de burada başlatılacak. Bu fedakarlığı devletimiz adına ve kendi milletimiz adına yapıyoruz" diye konuştu.

'İYİ BİR YATIRIM OLUR'

Köy halkından Ali Mutlu, cezaevinin yapılmasıyla nüfus artışı yaşanacağını belirterek, "Köyümüzün kalkınması için iyi bir yatırım olur. Muhtarımız 200 dönümlük bir araziyi hibe olarak veriyor. Havaalanı da yakın olduğu için ulaşım sorunu olmaz. Köy halkımız da cezaevinin yapılmasını istiyor. Vatandaşlar olarak da talebimiz var. Nüfusumuzda artış yaşanabileceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 3 bin nüfus daha olacağından eminiz" dedi.

'BÜYÜK BİR AVANTAJ'

Köy halkından Ferdi Mutlu, bağışlanan 200 dönümlük arazinin avantaj olduğunu kaydederek, "Köyümüz ve memleketimiz açısından iyi olacağını düşünüyorum. Havalimanı zaten bizler için bir avantaj. Devletimiz tasarruf tedbirlerindeyken 200 dönümlük bir arazinin bağışlanması da büyük bir avantaj olacaktır. Bunun için cezaevinin Salyazı'ya yapılmasını istiyoruz" dedi.

'İSTERLERSE 300 DÖNÜMLÜK ARAZİDE OLSUN'

Esnaf İdris Meral, "Çok önemli bir yatırım olur. Muhtarımızın fikrini destekliyoruz. Cezaevinin buraya yapılması bizim için faydalı olur. İnşallah hayırlısı olur" derken, İlhan Meral ise "200 olsun hatta isterlerse 300 dönümlük arazide olsun. Yeter ki yapılsın çok iyi olur. Burası tam da uygun bir alan. Havalimanı da var. Cezaevi için de uygun bir yer. Köy halkımız da elinden gelen yapar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı