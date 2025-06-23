Ankara'da cezaevindeki kadının evinde 2 aylık bebek cesedi bulundu

Ankara'da cezaevindeki kadının evinde 2 aylık bebek cesedi bulundu
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Ankara'da cezaevindeki kadının evinde 2 aylık bebek cesedi bulundu
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde cezaevinde bulunan kadının evinde yapılan temizlikte buzdolabında 2 aylık bir erkek bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nn Etimesgut ilçesinde cezaevinde bulunan G.İ. adlı kadının evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuda 2 aylık erkek bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine konulan G.İ.'nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesindeki konutuna akşam saatlerinde gelen yakınları, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi.

DERİN DONDURUCUDA BEBEK CESEDİ

Temizlik sırasında derin dondurucuyu açan yakınları, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin, G.İ.'nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Yansın yıkılsın artık dünya kalmamış insan denilen mahlukatta ne merhamet nede hayâ

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