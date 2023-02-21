Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı: Yan yana yürüyün, başka çaremiz yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Halkın acı ve panik içinde olduğunu belirten Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Deprem nedeniyle halkın acı ve panik yaşadığını belirten Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı.

"MUHALEFET, HALKA YARDIMIN HAKLI TELAŞINDA"

Demirtaş, "Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ İKİ TEMEL BAŞLIĞA ODANKLANMALIYIZ"

Demirtaş paylaşımının devamında şunları söyledi: "Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.

1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.

2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

"YAN YANA YÜRÜYÜN"

Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız."