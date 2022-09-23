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Ceza kesilen seyyar satıcı, kendini ve 2 çocuğunu benzin dökerek yakmak istedi

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İzmir'de zabıtanın kendisine ceza yazmasına sinirlenen bir seyyar satıcı, iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Elindeki sallama tipi bıçakla kimseyi yanına da yaklaştırmayan şahıs yapılan müzakereler sonucu ikna edildi.

Narlıdere ilçesinde seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E.'ye, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi. Ceza kesilmesine sinirlenen R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendi üzerine benzin dökerek eylem yaptı.

Ceza kesilen seyyar satıcı, 2 çocuğu ve kendi üzerine benzin döküp yakmak istedi

BIÇAKLA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

R.E., elindeki sallama tipi bıçakla da kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müzakerelerin ardından R.E. ikna edildi ve eylem sona erdi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.

Ceza kesilen seyyar satıcı, 2 çocuğu ve kendi üzerine benzin döküp yakmak istedi

Ceza kesilen seyyar satıcı, 2 çocuğu ve kendi üzerine benzin döküp yakmak istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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