Murat Kurum Sağlık Bakanlığına, Kemal Memişoğlu Çevre Bakanlığına atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu ve Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığa'na Murat Kurum getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Atamaların Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

'179 KAYMAKAM VE 107 VALİ YARDIMCILARININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ'

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ayrıca Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin Göç; İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına, Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya; Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına; Cizre Kaymakamı Nazlı Demir; İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişi Sedat Eliuz; Amasya Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Ayrıca karara göre, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 6 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.

'KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR'

1966 yılında Trabzon'da doğan ve Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kemal Memişoğlu, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1990 yılında tamamladı. Genel cerrahi uzmanlığı eğitimini 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenen Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi'nde karaciğer ve gastrointestinal transplantasyon ünitesinde görev yaptı, ardından 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başasistan olarak görevlendirildi. 2002 yılında PTT Hastanesi'ne başhekim olarak atandı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik yaptı. Daha sonra İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Genel Sekreter olarak görev aldı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını alan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

'MURAT KURUM KİMDİR'

Murat Kurum 1976'da Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999'da mezun olan Kurum, 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 arasında ise TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüttü. Kurum, 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı. 2023'e kadar bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı oldu. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum'u ve Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu'nu tebrik etti. Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Sayın Murat Kurum'u ve Sağlık Bakanlığına atanan Sayın Kemal Memişoğlu'nu tebrik eder, üstlendikleri görevlerde üstün başarılar dilerim. Aynı kabinede görev yapmaktan onur duyduğum, yol ve dava arkadaşlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Fahrettin Koca'ya aziz milletimize hizmetleri için gönülden teşekkür ederim" dedi.