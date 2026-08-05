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Mikroplastik Kirliliğine Sıkı Denetim: 23 Tesise 47,5 Milyon TL Ceza

Mikroplastik Kirliliğine Sıkı Denetim: 23 Tesise 47,5 Milyon TL Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz Bölgesi'nde deniz ve kıyılardaki mikroplastik kirliliği ihbarı üzerine bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da faaliyet gösteren 23 tesise, Çevre Kanunu kapsamında toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uygulandı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz Bölgesi'nde deniz ve kıyılardaki mikroplastik kirliliği ihbarı üzerine bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. 5 ilde faaliyet gösteren 23 tesise, Çevre Kanunu kapsamında toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Bölgesi'nde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği ihbarı sonrası Bakanlık ekiplerimizce kapsamlı denetim çalışmaları başlatılmıştır. 1 ay içinde yapılan 530 denetim sonucunda; Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da faaliyet gösteren 23 tesise Çevre Kanunu uyarınca 47 milyon 599 bin TL idari ceza uygulanmıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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