Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Remy Rioux ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı Remy Rioux ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, AFD Başkanı Rioux ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok başlığın görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destekten dolayı AFD'ye teşekkür etti.

Şu ana kadar 76 bin yeni konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yerimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, AFD ve Dünya Bankasının eş finansmanı ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi planlanan Kırsal Deprem Konutlarının Yapılması Projesi'ni önemsediklerini ve bu alandaki işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

İklim değişikliğinin dünyanın ortak sorunu olduğuna da dikkati çeken Kurum, Türkiye olarak millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla, ormanlaştırma çalışmalarıyla yeşil alanları süratle arttırdıklarını, 2023'ten beri Türkiye'de Yeşil Taksonomi Sistemi'nin kurulması konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Rioux ise Türkiye'nin afet sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmaları ve iklim değişikliği konusunda attığı adımları takdirle karşıladıklarını belirtti.