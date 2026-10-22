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Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi'nin 70. yıl anmaları için yarın Macaristan'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü anmaları için yarın Macaristan'a gidecek. Yılmaz, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüşüp resmi anma etkinliklerine ve parlamento tören oturumuna katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1956 Macar Devrimi ve Özgürlük Mücadelesi'nin 70. yıl dönümü dolayısıyla başkent Budapeşte'de düzenlenecek resmi anma etkinliklerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Macaristan'a gidecek.

Ziyareti kapsamında, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüşecek Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından düzenlenecek resepsiyona da katılacak.

Yılmaz, daha sonra Macaristan Parlamentosundaki tören oturumuna iştirak edecek ve ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Baka tarafından kabul edilecek.

Kossuth Lajos Meydanı'ndaki anma etkinliklerine katılacak Yılmaz'ın, aynı gün Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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