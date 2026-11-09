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Cevdet Yılmaz Aliağa'daki fabrika patlamasında ölenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan korusun."

Kaynak: AA
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