Çetin Arık: "Akp'liler Çareyi Kamuda Çalışan Personele Baskı Kurarak Mitinge Getirmekle Buluyor" - Haberler

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Çetin Arık: "Akp'liler Çareyi Kamuda Çalışan Personele Baskı Kurarak Mitinge Getirmekle Buluyor"

ANKA - Güncel
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu kentte yapacağı mitinge katılmaları için mesaj gönderildiğini belirterek, “Kayserililer sırtını AKP’ye döndü. AKP’liler de çareyi kamuda çalışan personele baskı kurarak bu mitinge getirmekte buluyor” diye tepki gösterdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu kentte yapacağı mitinge katılmaları için mesaj gönderildiğini belirterek, "Kayserililer sırtını AKP'ye döndü. AKP'liler de çareyi kamuda çalışan personele baskı kurarak bu mitinge getirmekte buluyor" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de hafta sonu yapacağı miting öncesinde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından fabrika çalışanlarına gönderildiği belirtilen SMS mesajı tepki çekti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"AKP'lileri bir telaş sardı. Çünkü ekonomik kriz altında inim inim inleyen Kayserililer, bu mitinge itibar etmiyor. Kayserililer sırtını AKP'ye döndü. AKP'liler de çareyi kamuda çalışan personele baskı kurarak bu mitinge getirmekte buluyor. Şeker Fabrikası Başkanı 'sayım yapacağım, devletin yanında olun bu mitinge katılın' diyor. Ey Başkan, boncuk mu sayıyorsun sen? Bu insanlar senin kölen mi? Bu insanlar alın teriyle evlerine ekmek götürme telaşında. Sen devletin yanında mı olmak istiyorsun? O zaman AKP'nin karşısında olacaksın. Şeker fabrikalarını bu hale düşürenlerin karşısında olacaksın. Şeker ithal eden bu iktidarın karşısında olacaksın. Devlet AKP değildir. Devlet bir parti değildir. İşte parti devletinin bu ülkeyi getirdiği durum budur."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Çetin Arık AK Parti Kayseri Güncel Haberler

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