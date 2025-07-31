Çeşme'de Su Kesintisi Süresi 10 Saate Çıkartıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 31 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında planlanan su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldı. İZSU, su doluluk oranının yüzde 5'in altına düştüğünü bildirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.