Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.