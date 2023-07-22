Çeşme'de çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozerle müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yangın saat 23.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Öte yandan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.
İşte yangından ilk görüntüler:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel