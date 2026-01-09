Haberler

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde önemli fotoğraflar seçti. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Şen, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Şen, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" ile "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karelerini tercih etti.

Şen, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki eserleri çok beğendiğini belirten Şen, AA çalışanlarına başarılar diledi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Haberler.com
