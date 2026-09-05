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Bektaşi Dervişleri Kapadokya'yı Gezdi

Bektaşi Dervişleri Kapadokya'yı Gezdi
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Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Bektaşi dervişleri, Kapadokya'daki bazı tarihi merkezleri ziyaret etti.

Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Bektaşi dervişleri, Kapadokya'daki bazı tarihi merkezleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı himayesinde, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik Forumu"na katılan Bektaşi dervişleri Kapadokya'da tanıtım gezisine katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'dan gelen heyetler, Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı Devrent ve Güvercinlik vadileri ile Paşabağları Ören Yeri'ni gezdi.

Konuk heyet üyeleri, yetkililerden bölgenin tarihi ve jeolojik yapısıyla ilgili bilgi aldı.

Programa katılan halifebabalardan Hacı Dursun Gümüşoğlu, AA muhabirine, Hacıbektaş'ta düzenlenen toplantının Bektaşilik açısından yararlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milli birliğimiz, beraberliğimiz, vatan bütünlüğümüz, ülkemize zarar gelmemesi bizim son derece hassas olduğumuz konular. O nedenle bu toplantının daha sonra da devam etmesi ve gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu sesin her yere ulaşmasında fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla yalnız ülkemiz için değil, diğer ülkelerde yaşayan insanlar açısından da ileride çıkması muhtemel bir problemin şimdiden engellenmesine katkıda bulunduğumuzu düşünerek mutluyuz. Tarihi bir görev icra ettiğimizi düşünüyoruz."

İsmail Gündoğdu ise forumda çeşitli oturumlar düzenlendiğini, ardından daha önce ziyaret etmediği Kapadokya'da tarihi alanları tanıma imkanı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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