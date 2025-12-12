Diyarbakır'da öğrenciler tarihi mekanları ve doğal güzellikleri yerinde resmediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler tarihi mekanları ve doğal güzellikleri yerinde resmediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleriyle ilgi gören ilçede "Sanatı Sınıftan Çıkarıyoruz, Tarihi Tuvale Taşıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde okuyan öğrenciler, gruplar halinde gezdikleri tarihi ve doğal mekanları tuvallerine yansıtıyor.

İlk, orta ve lise öğrencilerinden oluşan 30 kişilik grup, Sinek Çayı ve Haburman Köprüsü'nü resmetmek için buluştu. Öğrenciler, Sinek Çayı kıyısında tarihi köprüyü resmetti.

"Hedefimiz çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle tanındığını söyledi.

Medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları ve eşsiz doğal güzelliklerini öğrencilerin eliyle tablolara taşımak için çalışma başlattıklarını anlatan Bozdoğan, "Projede amacımız Maarif Eğitim Modeli ile çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak. Aynı zamanda tarihi sanatla buluşturup sahip olduğumuz değerlerin bilincini oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çeşitli okullarda okuyan 30 öğrenciyi ağırladıklarını dile getiren Bozdoğan, öğrencilerin serbest çalışma yaptığını anlattı.

Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bir başlangıç oldu. Hedefimiz bundan sonra her ay farklı yerlerde etkinliklerle hem tanıtımda bulunmak hem de çocuklarımızın sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak. Gelincik Dağı, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri gibi birçok kültürel, tarihi ve doğal yerimiz var. Bunların da tanıtımını yapmış olacağız."

Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Karaalp de yerinde yaşayarak öğrenme modelini önemsediklerini ve çalışmanın bu yönde çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Naime Yige ise böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Doğayla iç içe etkinliklerin yapılmasının kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yige, "Yerinde çizmekle fotoğrafından bakıp çizmek aynı şey değil. Burada tam karşımda olduğu için tüm detaylarını görebiliyorum." diye konuştu.

Aynı okulda okuyan 17 yaşındaki Melisa Güler de doğayla iç içe olmayı çok sevdiğini anlattı.

Etkinliğin çok güzel olduğunu ifade eden Güler, "İlçemizdeki tarihi yapıları sanatla buluşturmak ve bunu tuvale yansıtmak çok güzel bir duygu. Bu sene sınav senemiz. Bizim için çok önemli ve çok stresli geçiyor. Sanatsal bir çalışmanın doğayla birleştirilmesi çok güzel oldu." dedi.