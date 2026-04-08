Çermik'te "Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası düzenlendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 'Okulumda Kan'panya Var' kampanyası kapsamında 9 okulda toplam 618 ünite kan bağışı toplandı. Kaymakam Adem Karataş'ın öncülüğünde yapılan programda öğretmenler, idareciler ve veliler kan bağışında bulundu.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ın öncülüğünde, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 9 okulda kan bağışı programı düzenlendi.
Bu kapsamda idareci, öğretmen ve velilerin bağışıyla 618 ünite kan toplandı.
Öte yandan 6-7 Nisan'da ilçede düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 114 ünite kan daha toplandı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten