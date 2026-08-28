Haberler

Çermik'te 50 çocuk için sünnet şöleni

Çermik'te 50 çocuk için sünnet şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iş insanı Halit Demiroğlu ve dernek başkanı Mehmet Fatih Bedirhanoğlu işbirliğiyle 50 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Programa belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Almanya'da yaşayan iş insanı Halit Demiroğlu ile Çermik Zaza Dili ve Kültürü Dernek Başkanı Mehmet Fatih Bedirhanoğlu işbirliğinde bir düğün salonunda düzenlenen programda çocuklara sünnet kıyafetleri giydirildi.

Daha sonra çocuklar sünnet oldu.

Programa, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, MHP Çermik İlçe Başkanı Remzi Akdeniz ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı

Verdikleri ilan Türkiye gündemine oturdu! Başvuru yağıyor
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti