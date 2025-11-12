Çerkezköy'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 54 yaşındaki A.A., kendisinden haber alınamadıktan sonra evinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. A.A'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu.
???????Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan 54 yaşındaki A.A'nın yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
A.A'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel