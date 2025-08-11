Ceren Oğuz: Kadın Liderliğiyle Havacılıkta Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Ailesinin mühendislik mirasını devralan ikinci kuşak kadın lider Ceren Oğuz, havacılık teknolojileri alanındaki uzmanlığı, kurduğu Quavis markasıyla Avrupa'ya taşıyor.

Mühendislik ve AR-GE odaklı yenilikçi çözümler sunan EMSE Mühendislik AŞ, bankacılık ve havacılık sektörlerindeki iş ve işlemleri hızlandırmaya yönelik çözümler üretiyor.

Bu kapsamda Self Servis Check-in Kiosk, canlı görüntülü iletişim ve destek ünitesi, online görüntülü iletişim ve destek ünitesi gibi ürünler geliştiren EMSE, özgün yazılım, donanım ve tasarımla ortaya çıkan ürünleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

EMSE, bu başarıların yanında global pazarda kadın girişimciliğinin dikkat çeken örneklerinden birini oluşturuyor.

1980 yılında Ankara'da kurulan EMSE, şirketin Avrupa Genel Müdürü olarak görev yapan Ceren Oğuz'un vizyonuyla uluslararası bir dönüşüm sürecine girdi. Döviz panolarıyla başlayan mühendislik yolculuğunu havalimanı teknolojileriyle sürdüren şirket, Quavis markası altında Avrupa pazarında büyüme hedefliyor.

Aile mirasından küresel markaya

Çocuk yaşlarda ortak olarak dahil olduğu EMSE'de mühendisliğe ilgisiyle büyüyen Oğuz, Kovid-19 salgını döneminde şirketin kişisel veri koruma süreçlerini yöneterek profesyonel kariyerine adım attı. Türkiye'deki başarıların ardından havacılıkta uzmanlaşan şirketin yurt dışı açılımını üstlenen Oğuz, 2024 yılında Frankfurt'ta Quavis GmbH'yi kurarak Avrupa genelinde operasyonları başlattı.

Quavis, self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarında hız, verimlilik ve güvenlik sağlamayı hedefliyor.

Ürünlerinin yazılımından endüstriyel tasarımına kadar tüm süreçleri tek çatı altında yürüten şirket, bu sayede müşterilerine özel çözümler sunabiliyor.

"Henüz ben doğmadan üretilmiş bir döviz panosunun 40 yıl sonra hala çalıştığını görmek, bu şirketin ikinci nesli olmaya karar verdiğim andı." diyen Ceren Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, entegre üretim modelinin Quavis'in temel farklılaştırıcı unsuru olduğunu vurguladı.

Kadın liderliği ile küresel vizyon

Kadınların mühendislik ve liderlikteki gücünü göstermek istediğini dile getiren Oğuz, yaptıkları çalışmalarla Türk mühendisliğini yalnızca üretimde değil, inovasyon ve vizyonda da global pazarda konumlandırdıklarını belirtti.

Oğuz, "Check-in kiosklarının ötesine geçiyor; tartı sistemleri, ödeme entegrasyonları, koltuk seçimi gibi detaylarla tüm yolcu deneyimini yeniden kurguluyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimleri ürünlerimizin evrimini yönlendiriyor. Ürünü biz tasarlıyor, biz geliştiriyor, biz üretiyoruz. Bu da hem müşteriye özgü uyarlamalar hem de hızlı teknik destek açısından büyük fark yaratıyor. Biz bir kiosk üreticisi değil, müşteri deneyimini dönüştüren bir çözüm ortağıyız." dedi.

Wildau Institute of Technology'de Havacılık Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Oğuz, Almanya'da edindiği iş geliştirme deneyiminin global pazarda önemli avantaj sağladığını belirterek, tek başına kalitenin yetmediğini, sektör tecrübesinin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Kadın girişimciliğinin sanayi ve teknoloji gibi erkek egemen sektörlerde görünürlüğünün artması gerektiğine işaret eden Oğuz, "Bir kadın olarak mühendislik mirasını geleceğe taşımak hem sorumluluk hem motivasyon kaynağı. Küresel ölçekte kadın liderliğine daha fazla alan açmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yolcu deneyimi iyileşiyor ve havalimanı operasyonlarını kolaylaşıyor

Avrupa'daki büyümesini Quavis markasıyla sürdüren EMSE, 14 kiloluk taşınabilir check-in cihazı Q-Mobile Port ile havalimanı operasyonlarında yeni bir sayfa açıyor.

Kabin bagajı boyutundaki kompakt tasarımı sayesinde küçük ölçekli havalimanları ve yoğun operasyonlar için mobil çözümler sunan cihaz, Passenger Terminal Expo 2025 Madrid'de yoğun ilgi gördü.

Ürün, 14 kilogram ağırlığında ve tek şarjla 400 yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Pasaport ve kimlik okuma, uçuş kartı basımı, bagaj etiketi üretimi alanlarında fayda sağlarken, kontuar kapasitesi sınırlı havayollarında alternatif kontuar işlevi görebiliyor.

Ceren Oğuz, "Q-Mobile Port, mühendisliğe duyulan ihtiyaçtan doğdu. Hafifliği, taşınabilirliği ve entegre teknolojileriyle mevcut altyapılardan bağımsız çalışabiliyor. Üstelik sadece teknik bir cihaz değil, yolcu deneyimini iyileştirme ve havalimanı operasyonlarını kolaylaştırma arayışına verilen bütünsel bir yanıt." diye konuştu.