AK Parti'den çerçeve yasa için son hazırlık: Partilerle görüşme takvimi belli oldu

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Ak Parti, "çerçeve yasa" teklifini TBMM'ye sunmak üzere son hazırlıkları yürütüyor. Meclis Başkanlığı konutunda bugün yapılan değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bugün ve yarın görüşecek. Bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre, teklifin çarşamba günü Meclis Başkanlığı'na sunulması ve bu hafta görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor. Teklifte, "hak mahrumiyeti" ile ilgili konuda çalışmaların sürdüğü, bu konuda süre düzenlemesi yapılacağı belirtildi.

AK Parti tarafından yürütülen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin çalışmalar ve temaslar devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, Meclis Başkanlığı konutunda bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer ilgililerin de katıldığı toplantı yapıldı. Son hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, sunulacak yasa teklifinin görüşmelerine ilişkin takvim de ele alındı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla Meclis'te grubu bulunan diğer tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek.

AK Parti Grup Başkanı Güler, siyasi partileri ya davet edecek veya ziyaret gerçekleştirecek. Henüz bu konuda planlama yapılmadığı öğrenildi. Görüşmede, taslak metnin paylaşılmayacağı ancak teklifin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Partilerle görüşmelerin tamamlanmasından sonra "çerçeve yasa" ile ilgili teklifin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması ve hemen Adalet Komisyonu'nda ve 2 günlük yasal sürenin geçmesi beklenmeden bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor. Bu konuda yarın yapılacak Danışma Kurulu toplantısında diğer partilerle uzlaşma aranacağı belirtiliyor.

10-12 madde olması planlanan teklifle ilgili "denetimli serbestlik" ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki "hak yoksunluğu" konularında bazı tartışmalar da devam ediyor.

AK Partili yetkililer, "denetimli serbestlik" ile "hak yoksunluğu" kavramlarının birbirinden ayrı olduğuna işaret etti. Yetkililer, denetimli serbestliğin, "alınan cezanın infaz oranının kalan kısmının açık cezaevi ve dışarda geçirilen dönem", bunun dayanağının ise "koşullu salıverme şartları" olduğuna işaret ederek, yasalarda bu konuda zaten düzenleme bulunduğunu ve hak olan bir düzenlemenin tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

"HAK MAHRUMİYETİ" İLE İLGİLİ SÜRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Mevcut soruşturma ve kovuşturmaların dışında mahkumiyeti olanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun "hapis cezasına mahkum edilen kişilerin geçici olarak bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını" düzenleyen 53. maddesiyle ilgili konu üzerinde çalışmaların ise devam ettiği belirtiliyor.

Hak mahrumiyetinin "nasıl ve hangi sürelerle olacağı, bu kapsamda olanların nasıl izleneceği" konularının henüz tartışıldığı, tartışılan bu konularda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in diğer partilerin de görüşünü alacağı ifade ediliyor.

"Memnu hakların iadesinin infazdan itibaren 3 yıl sonra istenebildiğini" vurgulayan yetkililer, bu sürelerle ilgili bir düzenleme yapılacağını bildirdi.

Öte yandan AK Parti, "çerçeve kanun" teklifini milletvekkilerinin imzasına açtı, milletvekillerinin yarın 17.00'ye kadar imza atması bekleniyor.

Kaynak: ANKA