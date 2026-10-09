Haberler

CEP Genel Sekreteri, denetimli serbestlikte insan unsuru tamamen kalkmayacak dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEP Genel Sekreteri Kamenjarin, denetimli serbestlikte teknoloji ve yapay zekanın kullanıldığını, insan unsurunun tamamen ortadan kalkmayacağını söyledi. Kamenjarin, CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı'nda teknolojinin yalnızca yardımcı olarak kullanıldığını belirtti.

Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) Genel Sekreteri Jana Spero Kamenjarin, denetimli serbestlik çalışmalarına teknolojiyi ve yapay zekayı her zaman dahil ettiklerini belirterek, "İnsan unsurunun ortadan tamamen kalkması söz konusu değil." dedi.

Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde "Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla düzenlenen CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı'na katılan Kamenjarin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamenjarin, teknolojiyi sadece kendilerine yardımcı olacağı zaman kullandıklarını, gelişen teknolojinin elektronik izleme üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Elektronik izlemede sadece radyo frekans dalgalarının kullanıldığı dönemde mahkumların evlerinde kalmak zorunda olduklarını, şimdi ise GPS sayesinde toplum içinde hareket edebildiklerini anlatan Kamenjarin, "Mesela şimdi GPS üzerinden alkol gibi şeyleri de takip edebiliyoruz ama şuna karar vermemiz gerekiyor: Gerçekten ihtiyacımız olan bilgi ne? Neyi takip etmemiz lazım, neyi izlememiz lazım?" diye konuştu.

"Teknolojiyi sadece bize yardımcı olarak kullanıyoruz"

Genel Sekreter Kamenjarin, Avrupa Konseyinin denetimli serbestlik ve cezaevlerinde yapay zekanın kullanımıyla ilgili yönerge yayımladığına dikkati çekti.

"Hiçbir zaman insan unsurunu tamamen ortadan kaldırmak gibi bir yaklaşımımız yok." diyen Kamenjarin, şöyle devam etti:

"Daha akıllı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmek için tabii ki teknolojiyi, yapay zekayı her zaman çalışmalarımıza dahil ediyoruz fakat insan unsurunun ortadan tamamen kalkması söz konusu değil. Teknolojiyi sadece bize yardımcı olarak kullanıyoruz."

Kamenjarin, CEP bünyesindeki teknolojiden sorumlu ekibin, üye ülkelere denetimli serbestlik çalışmalarında teknolojinin nasıl kullanılacağı ve ne tarz gelişmelerin olduğu konusunda sürekli bilgilendirme yaparak destek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti