Cenevre'de 'Güvenli ve İnsancıl Bir Gelecek İçin Öngörücü Teknolojiler' Konferansı başladı

İsviçre'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığı kapsamında düzenlediği "Güvenli ve İnsancıl Bir Gelecek İçin Öngörücü Teknolojiler" Konferansı Cenevre'de başladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının himayesinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) düzenlenen programa İsviçre Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Ignazio Cassis, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Halid el-Anani, CERN Paydaş İlişkileri Direktörü Ursula Bassler ve diğer davetliler katıldı.

Bakan Cassis, çalkantılı bir dönemde bir araya geldiklerini, artık dünyanın çok daha hızlı değiştiğini söyledi.

AGİT'in, diyaloğun hala güvenliği yapılandırdığı az sayıdaki platformdan biri olmaya devam ettiğinin altını çizen Cassis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güç, sadece devletler arasında değil yenilik ekosistemleri, yapay zeka, kuantum hesaplama ve yeni teknoloji arasında da kayıyor. Bunlar, tarafsız gelişmeler değil. Bunlar, stratejik varlıklar ve giderek egemenliği tanımlıyor. Yeni bir hiyerarşiye tanık oluyoruz, teknolojileri tasarlayanlar, onları düzenleyenler ve onlara bağımlı olanlar. Bu, ekonomik, siyasi ve askeri asimetriler oluşturuyor."

Teknolojinin kimseyi beklemeyeceğinin ve jeopolitiğin yavaşlamayacağının altını çizen Cassis, bunun için öngörü gerektiğinin altını çizdi.

Cassis, artık en büyük tehlikenin teknolojik sürprizler değil siyasi gecikmeler olduğunu belirterek, "Düzenlemeler, inovasyonun gerisinde kalırsa güvensizlik, yanlış değerlendirmeler ve gerilimler ortaya çıkar." dedi.

Dışişleri Bakanı Cassis, üye devletleri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri erken aşamada öngörme çağrısında da bulundu.

"Teknolojik değişim, kesinlikle olağanüstü bir hızda gerçekleşiyor"

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, derin bir dönüşümün yaşandığı süreçte bir araya geldiklerini, küresel güvenlik ve çevrenin giderek daha tartışmalı, parçalı ve öngörülemez hale geldiğini söyledi.

Çatışmaların sürdüğüne ve güvenin baskı altında olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, jeopolitik rekabetin yoğunlaştığını ve bunun dünya genelinde büyük acılara yol açmaya devam ettiğini belirtti.

Sinirlioğlu, "Teknolojik değişim, kesinlikle olağanüstü bir hızda gerçekleşiyor. Bu dinamikler, ortaya çıkan teknolojilerle derinden bağlantılı. Her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacaktır. Teknoloji, bilginin nasıl aktığını, toplumların nasıl işlediğini ve gücün nasıl kullanıldığını etkiliyor. Ayrıca çatışmanın doğasını, nasıl ortaya çıktığını, nasıl yürütüldüğünü ve nasıl önlenebileceğini de dönüştürüyor." görüşünü paylaştı.

Yapay zekanın da hızlı şekilde geliştiğini vurgulayan Sinirlioğlu, "Teknolojik değişim, yeni riskler oluşturur ve bunlar yönetilmeli çünkü ortak güvenlik, paylaşılan normlar, ilkeler ve taahhütler gerektiriyor. Bugün ortaya çıkan teknolojiler, çerçevelerden daha hızlı gelişiyor. Yapay zekayı düşündüğümüzde bu çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Sinirlioğlu, teknolojinin yapabilecekleri konusunda geniş bir yelpaze olduğuna ve bunun diyalog yoluyla ele alınması gerektiğine işaret ederek, bu yöntemin, bu gibi belirsiz zamanlarda en önemli istikrar sağlayıcı güçleri olduğunun altını çizdi.

Yapay zeka ile kuantum bilgisayarların Avrupa'da güvenlik ve işbirliği üzerindeki etkilerinin ele alınacağı konferans yarın sona erecek.