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AIFOD 2026: Küresel Güney İçin YZ Zirvesi

AIFOD 2026: Küresel Güney İçin YZ Zirvesi
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BM Cenevre Ofisi'nde başlayan AIFOD 2026, 150'den fazla ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyı ağırlıyor. 'Küçükler Öncülük Ediyor' temasıyla 14 Ağustos'a kadar sürecek forumda, gelişmekte olan ülkelerde yapay zeka egemenliği, erişim ve yönetişim konuları ele alınacak, katılımcıların üretici konuma geçmesi hedeflenecek.

Gelişmekte Olan Ülkeler için Yapay Zeka Forumu (AIFOD) 2026, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde yapılan, Antigua ve Barbuda hükümetinin ortak düzenleyicisi olduğu forum, "Küçükler Öncülük Ediyor" temasıyla düzenleniyor.

150'den fazla ülkeden 500'ün üzerinde lider, bakan ve uzmanı bir araya getiren etkinlik, Küresel Güney için yapay zeka egemenliği, erişilebilirliği ve yönetişimine odaklanacak.

Küresel Güney'deki 50'den fazla ülkeden bakanlar, sivil toplum liderleri, araştırmacılar ve diğer katılımcılar toplantıya iştirak ediyor.

Forumun ilk gününde, az sayıda şirketin, yapay zekanın geleceğini hızla şekillendirdiği ve başkalarının inşa, rekabet ve liderlik edebileceği sorusunu gündeme getiren ve buna olumlu yanıt alınması için nelerin değişmesi gerektiğini ele alan oturumlar gerçekleştirildi.

14 Ağustos'a kadar sürecek toplantı boyunca gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka teknolojilerine erişimi ve bu teknolojileri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kullanması için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin konular da ele alınacak.

Gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka tüketicisinden üreticisine dönüşmesini amaçlayan ve 3 gün sürecek diyaloglardan elde edilen temel bulgular, son gün katılımcılarla ve toplantıyı takip edenlerle paylaşılacak.

Kaynak: AA
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