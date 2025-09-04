Cenevre'de Filistin İçin Çadır Eylemi

Farklı ülkelerden onlarca Filistin destekçisi aktivist, Gazze'de yaşananlara tepki göstermek ve uluslararası toplum ile kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde çadır eylemi başlattı.

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin hemen yanında çadır kuran eylemciler, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteleyerek, bunun durdurulması için adım atılmasını istiyor.

Eylemciler, çadırların bulunduğu alana Gazze'de, İsrail saldırılarında öldürülen çocukları simgelemek adına çocuk maketleri, kanlı çocuk elbiseleriyle ayakkabılar astı.

İsrail'e karşı uluslararası yaptırım çağrısında bulunan göstericiler, Gazze'ye askeri koruma gerektiğini de ifade ediyor.

Göstericilerden İsviçreli Joelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"(Gazze'de yaşananlar karşısında) Çok çaresiziz. İki yıldır gördüklerimize dayanamıyoruz. Buradayız çünkü ne yapabiliriz ki? (Küresel Sumud Filosu) Şu anda Gazze'ye yelken açan birçok insan var ve biz de onları desteklemek istiyoruz. BM'nin önündeyiz çünkü BM'nin olan bitenden sorumlu olması, bir şeyler yapabilmesi ve şu anda yaşanan soykırıma verdiği tepkinin yeterli olmaması nedeniyle buradayız."

Joelle, Gazze'de insanların katledildiğini ve bunun dayanılmaz bir durum olduğunun altını çizerek, bu durumu protesto etmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

"Şahsen bunun yeterli olmadığını düşünüyorum ama şu anda ne yapabiliriz? Şu anda yaptığımızdan daha azını yapamayız. Keşke daha fazlasını yapabilseydik." diyen Joelle, Cenevre halkının burada olduklarını bilmesini ve kendilerine katılmalarını beklediklerini ifade etti.

Joelle, 23 Eylül'de New York'ta başlayacak 80. BM Genel Kurulu'nun üst düzey katılımlı toplantısına kadar eylemlerini sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Uluslararası toplumun daha önce bir şeyler yapması gerektiğini söyleyen Joelle, "Ancak uluslararası toplum hala hiçbir şey yapmadı. Katliam devam ediyor ve uluslararası örgütlerden hiçbir beklentim yok. Çünkü aslında hiçbir şey yapma güçleri olmadığını görüyoruz. İsrail onlarca yıldır tamamen dokunulmaz durumda." diye konuştu.

"Soykırımın başlamasının üzerinden 2 yıl geçti"

Fransız Sebastian ise "Uluslararası sistemin, Filistin halkına yönelik soykırımdaki suç ortaklığını protesto etmek için buradayız." dedi.

Özellikle uluslararası kurumların insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu bu gibi durumlarda kayıtsız kalmayı reddettiklerini söyleyen Sebastian, bunun, soykırım ve sömürgeciliğe karşı harekete geçme sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sebastian, "(Gazze'de) Soykırımın başlamasının üzerinden 2 yıl, Filistin'in, siyonist planlamayla işgal ve sömürgeleştirilmesinin üzerinden ise 77 yıl geçti. ABD, bu soykırımın gerçekleşmesinde önemli bir aktör ve ABD'nin uluslararası sistemi felç edecek önemli yetkilere sahip olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenli geçişinin garanti altına alınmasını da talep ettiklerini söyleyen Sebastian, siyonist ülke İsrail'e karşı acil ve somut yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sebastian, Filistin'in sömürgeden kurtulmasını, tüm Batılı ile sömürgeci güçlerin bölgeden bir bütün olarak uzaklaştırılmasını talep ettiklerini de kaydetti.